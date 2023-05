Via Trigno senza energia elettrica

TERMOLI. Ancora problemi e disagi sulle linee elettriche. Da un nostro lettore, V. B., la segnalazione che proviene dalla zona di San Pietro. «Abito in via Trigno. Il disservizio continua. Stamattina alle ore 5 è di nuovo andata via la corrente. Allo stato non è stata ripristinata ancora».