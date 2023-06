Buona pensione professor Biscotti

TERMOLI. La 5^A del liceo scientifico "Alfano" di Termoli, saluta il Professor Biscotti per il suo pensionamento.

"Nella scuola si entra soldato semplice e si esce soldato semplice", queste le parole del professore, che per quanto vero è stato un eccellente soldato. La classe la ringrazia per tutti gli spunti per l'esame, come il famoso figlio di Pirandello e anche per quelli seri.

Grazie di tutto, di aver messo anima e corpo nel suo lavoro, più per i ragazzi che per sé stesso. Auguri e buona vacanza in Papuasia.