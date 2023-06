Traversa via dei Pruni senza luce

TERMOLI. «Buongiorno. Alcune traverse di via dei Pruni sono, per l'ennesima volta, senza corrente. A noi tutti questi disservizi chi ce li paga?

Oggi, probabilmente, si salta il lavoro perché le macchine sono in garage, e le porte di questi ultimi sono tutte automatiche. Come facciamo? Abbiamo i capelli bagnati e non possiamo neanche asciugarli. Non ne possiamo più. Siamo stanchi».