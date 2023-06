Il programma della festa dei santi Pietro e Paolo

TERMOLI. Tutto pronto per la festa dei santi Pietro e Paolo apostoli. Negli impianti di via Biferno, oggi martedì 27 giugno, ci sarà il ventesimo meeting dell'amicizia, che apre i festeggiamenti in onore dei due santi.

Mercoledì 28 giugno, alle ore 20, ci sarà la veglia di preghiera e l'adorazione eucaristica mentre giovedì 29, alle ore 18:30 la messa solenne con la processione per le vie della parrocchia, a seguire alle 21:30 l'esibizione del gruppo folk "Zig Zaghini", infine, venerdì 30 giugno alle 21:30 ci sarà l'esibizionedel gruppo folk i Bu fu e Andrea Colonnesi show.