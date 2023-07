Partita del Cuore: «Grazie a tutti i partecipanti»

TERMOLI. Tifosi in campo nella Partita del Cuore, organizzata a sfondo benefico.

«Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa solidale iniziativa, sia quelli che sono scesi in campo, sia quelli che hanno contribuito con una offerta di beneficenza... ci siamo divertiti un sacco, con tanti bambini scesi in campo a manifestare la propria solidarietà verso i loro coetanei poveri e malati che quotidianamente soffrono fame e malattie. Il risultato finale non conta, conta che nel nostro piccolo abbiamo aiutato chi lotta ogni giorno per sopravvivere...»

Ringraziamenti a firma del presidente del Napoli club "Figli del Vesuvio" Tony Di Meo.