Con le auto d'epoca al Mufeg

RICCIA. Con le auto d’epoca al "Mufeg” Jelsi e Riccia il 9 luglio. Quale migliore occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia tra due Club Federati Asi di due diverse regioni tirando in ballo addirittura la storia.

Infatti il Sannio era la regione dell'Italia antica, abitata dal popolo dei Sanniti tra il VII-VI secolo a.C. e il I secolo d. C. che comprendeva buona parte dell'attuale Molise (eccetto la fascia litoranea) nonché il settore meridionale dell'Abruzzo e le aree nord-orientali della Campania, tra cui Benevento, oltre a racchiudere alcune ristrette zone interne del Lazio sud-orientale e della Puglia e della Basilicata nord-occidentali.

L’occasione dell’incontro “in auto d’epoca” sarà la visita al “MuFeG” Museo di Comunità della Festa del Grano che è situato a Jelsi presso il “Convento Santa Maria delle Grazie”. Il museo è dedicato allo splendore dei carri lavorati in grano e conserva tutta la documentazione relativa agli stessi nonché una vasta varietà di materiali espositivi, dove il visitatore può ripercorrere la storia della festa e tutte le fasi di lavorazione del grano, dal chicco alla spiga, viaggiando tra documenti, quadri, immagini fotografiche, video ed esposizioni dei carri allegorici realizzati in passato.

Questo il programma dell’evento:

• Ore 08,20: Partenza da Benevento degli equipaggi dell’ASAS

• Ore 09,45: Incontro con le autovetture d’epoca nel parcheggio antistante il vecchio stadio “Romagnoli”, dove si aggregheranno anche gli equipaggi dell’ASAS di Benevento

• Ore 10,00: Partenza alla volta di Jelsi percorrendo la “Gildonense” attraversando il centro abitato di Gildone.

• Ore 10.20: Arrivo presso il MUFEG, C/da Convento, 86015 Jelsi, per parcheggiare le autovetture all’interno. • Ore 10.30: Visita al Museo del grano per vedere le opere esposte nei vari anni, utilizzate in occasione della festività di S. Anna a Jelsi.

• A seguire visita al centro del paese alla Cripta della Cappella dell’Annunziata. Il Comune di Jelsi (come da ordinanza) ci riserverà il parcheggio in piazza a circa 200 mt dal sito da visitare.

• Ore 13.30 Pranzo presso il Ristorante “il Casaccio” in località Bosco Mazzocca, Riccia.