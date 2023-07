Sparisce la borsa nell'auto in sosta

TERMOLI. Non solo buone notizie da piazza Sant'Antonio, purtroppo ci sono anche quelle negative e proprio nelle ore in cui l'allarme furti assurge a ribalta parlamentare.

Una borsa è stata rubata in una vettura in sosta, intorno alle 12.35. L'auto si trovava in corrispondenza di via Margherita di Savoia. All'interno della borsa chiavi di casa e bancomat.