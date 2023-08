Ritrovato in via Catania, chi l'ha smarrito?

TERMOLI. «Salve, ho appena trovato questo cane vicino casa mia, in via Catania. È senza collare ma abituato a stare in casa. È bellissimo, ha un occhio azzurro e uno marrone. Mi aiutate a ritrovare il proprietario? Rossana».

