Ferragosto senza stipendio?

È quanto paventano i dipendenti, che attendono dalla scadenza del primo agosto: «A oggi l’Atm ancora non paga la mensilità di luglio, inoltre la Regione Molise non ha fatto ancora la benedetta determina, inoltre la Regione doveva assegnare altri autobus che ancora non si vedono».