Scrittrice per passione: Eliana Cocca

LUCITO. Eliana Cocca, molisana classe 1992 (nata a Campobasso), trasferita in Milano insegnate precaria di storia e filosofia. Scrittrice per passione, in particolare cura per alcune case editrici collane per bimbi. Oggi nella piazza principale del comune di Lucito ha presentato gli ultimi due lavori: "Luigi cambia colore" e "Gli occhiali da sogno". Ospiti speciali i bimbi del pScrittiraese accompagnati dai genitori. I bimbi, infatti, protagonisti assoluti, si cimenteranno in un laboratorio di lettura insieme all'autrice per scoprire Luigi che cambia colore e scoprire la magia degli occhiali da sogno.

