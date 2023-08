Aspettando Dotto, il trenino in manutenzione

TERMOLI. Da qualche giorno è assente da via Roma e nel tragitto consueto l'apprezzato trenino Dotto della Gtm. Come a volte capita, ha bisogno di tirare il fiato, per così dire, con una sessione di manutenzione, che finirà presto, entro il fine settimana. Un po' di pazienza...