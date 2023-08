Transenne lasciate anche di giorno

TERMOLI. Una segnalazione che abbiamo avuto modo di riscontrare direttamente. Fino almeno all'ora di pranzo, in zona porto, strada chiusa al traffico anche di giorno, ma solo per dimenticanza nella rimozione delle transenne che vengono predisposte per chiudere il centro storico al traffico dalle 20.

«Sono le transenne utilizzate per chiudere il traffico nelle serate, alle 12.30 non erano state rimosse da chi di competenza», evidenzia una lettrice, residente a Termoli.

Anche la transenna alla rotatoria della Vela era ancora al suo posto, sempre in tarda mattinata.