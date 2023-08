"Lart & Posht", la prima vittoria M45 di Daniele

PORTOCANNONE. Alla manifestazione podistica "Lart & Posht" di Portocannone in grande spolvero Daniele Di Gennaro, che nonostante le fatiche di un'estate impegnativa, nel suo lavoro, non smette di allenarsi e di competere. Nella gara di ieri, domenica 21 agosto, "Su e Giù" per le strade della località arbereshe, ha mietuto il primo successo di categoria, tra gli "M 45", percorrendo 9,09 km in 35'19", classificandosi anche undicesimo in senso assoluto.

