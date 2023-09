Cassiopea mediterranea

TERMOLI. Numerosi gli avvistamenti e le segnalazioni sulla Cassiopea mediterranea a Termoli.

«Se in mare vi capita di incontrare la splendida medusa Cassiopea, non uccidetela! Si tratta di una specie innocua e preziosa per l'ecosistema marino», riferisce il nostro amico Mimmo Manzi.

