Dal Molise a Santiago di Compostela, il cammino Antonella e Francesca

SANTA CROCE DI MAGLIANO-BONEFRO. Da Federica il messaggio di auguri per Antonella e Francesca.

"Piazza della Signoria, Firenze dove sono arrivato a piedi partendo da Bologna percorrendo i 141 km della nostra Via Degli Dei, è stato il mio primo viaggio a piedi durato diversi giorni, quello che mi ha dato la spinta necessaria per affrontare questo; ero sdraiato sul freddo del pavimento della piazza a guardare in alto quando decisi di partire.

E dopo sei mesi eccomi qua.

Ho finalmente iniziato il mio Cammino di Santiago, oggi comincia e sono sicuro che sia l'avventura più bella della mia vita.

Auguro alle mie amiche Antonella Lalli di Bonefro e Francesca Casciano di Santa Croce di Magliano un'avventura ricca di grandi emozioni".