"Lingue, non solo parole"

CAMPOBASSO. Il prossimo 26 settembre, in occasione della giornata europea delle lingue, a Campobasso in piazza Vittorio Emanuele si svolgerà “Lingue, non sono parole” a partire dalle ore 9 fino alle 19.

Un rally tra postazioni linguistiche degli studenti dell’istituto Pertini-Montini-Cuoco, con la partecipazione degli alunni degli Istituti Comprensivi di Campobasso.

Saranno quattro le postazioni linguistiche: francese, inglese, spagnolo e tedesco, presso le quali gli alunni partecipano a giochi linguistici con gadgets offerti alle squadre vincitrici.

Dalle 9.00 alle 13.00 i responsabili delle postazioni: saranno alcuni studenti delle classi V del Pertini-Montini-Cuoco.

Dalle 13.30 alle 16.30 alcuni studenti delle classi V del Pertini-Montini-Cuoco.

Dalle 16.00 alle 19.00 postazioni del Cpia e dell'Accademia Britannica.

La partecipazione all'evento è estesa a tutti.

Referenti dell'evento.

Professoressa Anna Palancia, LI.S. Pertini-Montini-Cuoco

Dottoressa Carmela Basile, EU Direct, Provincia di Cb.