Guida in sicurezza Aci per la scuola allievi Carabinieri

CAMPOBASSO. Guida in sicurezza Aci per la Scuola Allievi Carabinieri 5 ottobre 2023 ore 10,15, in Contrada Colle delle Alpi 80 a Campobasso giovedì 5 ottobre.

Siamo lieti di invitare la stampa all’evento di Guida in sicurezza ACI Ready2Go riservato agli Allievi della Scuola Carabinieri della Caserma ‘Eugenio Frate’ di Campobasso. Saranno presenti: Riccardo Tesone, Presidente Automobile Club Molise, Francesco Meleca, Direttore Automobile Club Molise, Valerio Vella, Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo iniziative educazione di ACI Informatica, Bruno Capece Colonnello Comandante della Scuola Allievi Carabinieri ‘Eugenio Frate’ di Campobasso.

Per info: Andrea Cauli ufficio stampa ACI cell. 320.4335255 a.cauli@aci.it

A partire dalle ore 11 nel corso delle prove pratiche presso l’area parcheggio Avicor Stadio Selvapiana sarà possibile effettuare riprese e foto dall’interno delle auto, in completa sicurezza, e intervistare gli istruttori.