Poesia dedicata ai nonni

TERMOLI. La poetessa dialettale termolese Lucia Marinaro dedica una poesia a tutti i nonni lettori di Termolionline nel giorno della festa dei nonni

«C'era una volta una vecchietta con in vestito nero a pallini che raccontava favole ai nipotini

Seduta davanti alla porta di casa, curva dal peso degli anni e dagli affanni, facendo merletti e calzette, dava consigli a tutti quanti ed ogni cosa che diceva era saggezza e incantava tutti quelli che ascoltavano.

Oggi la nonna, non è più quella di una vota, indossa vestiti colorati, pantaloni e fa esercizi di ginnastica. Sembra aver trovato una vita nuova e tutta rinnovata. Si scrolla dalle spalle gli anni e cerca di dimenticare tutti gli affanni. L'età non è più un ostacolo, si sente di campare tutta gioconda e volare nel miracolo della natura. Queste sono state ieri, sono oggi e saranno domani tutte le nonne con il cuore stracolmo d'amore per tutte le generazioni».

Lucia Marinaro