"Lu Sand' Andunije" a Petacciato

Sono in corso gli ultimi giorni di prova per la tradizione del canto di Sant’Antonio Abate a Petacciato. Martedì 16 Gennaio 2024 “I sant'Antonio boys” sono pronti a esibirsi in case private e locali pubblici del paese per la rappresentazione del Sant’Antonio Abate.

Una delle tradizioni più sentite a Petacciato. Forse quella che meglio ne testimonia l'identità. È l'anima popolare di una comunità che spazia tra storia e cultura. È la festa di Sant'Antonio Abate che catalizzerà tutta la cittadinanza che ogni anno attende con ansia questa tradizione che ha radici antiche.

Un momento molto sentito poiché in passato, la "civiltà contadina" si appellava al Santo affinché proteggesse il bestiame, fonte primaria del cibo e del lavoro nei campi. All'epoca, era usanza apporre l'immaginetta del santo nelle stalle a protezione degli animali.