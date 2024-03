Sette medaglie ai "regionali master"

VASTO-TERMOLI. Nella giornata di oggi, domenica 3 marzo, performance positiva per la squadra master della società H2o sport Termoli, che ha raccolto grandi risultati nei campionati regionali.

Un argento per Galileo Cannarsa (M40) nei 200 stile (3’ 23.50), ben imitato dal compagno Alessandro Mariotti (M35) nei 200 stile (2’49.07); un oro per Annachiara D’Amore (M25) nei 50 rana (58.05), un argento e un oro per Vittorio Blardi (M35) nei 50 rana (39.83) e 200 stile (2’41.19).

Inoltre, un argento anche per Nunzio Floriano Amicone (M40) negli 800 stile (15’11.71) e infine un grazie all capitano Maurizio Rocco (M35), che porta a casa un oro nei 100 stile (59.37).