"Il grande libro della fantasia", Massimo Gerardo Carrese a Termoli

TERMOLI. Sotto l'egida del Saggiatore, editore di capisaldi della cultura italiana, approda nelle librerie Il grande libro della fantasia, il nuovo saggio di Massimo Gerardo Carrese, studioso e pioniere della fantasiologia.

Un'opera che ci accompagna in un'esplorazione inedita e affascinante: un viaggio alla scoperta dei molteplici aspetti della fantasia, una facoltà tanto sfuggente quanto fondamentale per la nostra esistenza. Carrese, con la sua esperienza ventennale nel campo, ci conduce per mano dalle neuroscienze alla filosofia, dalla letteratura alla psicologia, dai segreti del cervello alle implicazioni dell'intelligenza artificiale per svelare i meccanismi che soggiacciono alla fantasia. Non solo un'analisi teorica, ma un'opera ricca di esempi concreti con i “giochi fantasiologici” di tipo linguistico, numerico, artistico, ideati dall’autore per spiegare alcuni aspetti pratici della fantasia. Dai Dialoghi di Platone alle opere di Bruno Munari, fino alle sfide dell'intelligenza artificiale: Il grande libro della fantasia è un invito a riflettere sul potere della mente umana e sul ruolo fondamentale della fantasia nella nostra vita.

Conversa con l’autore la pedagogista Pierangela Ugliola. L’Ora d’Aria è a Termoli, in Via Giuseppe Mazzini, 1. Ingresso libero fino a esaurimento posti. La presentazione inizia alle ore 18.