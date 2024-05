Autori molisani al Salone del Libro di Torino

MOLISE. È in partenza per Torino un gruppo di persone che porterà po' di Molise al Salone del Libro. Un'iniziativa realizzata da Molise con il patrocinio morale dell'ordine dei giornalisti di Molise e Piemonte. Porterà libri e buone pratiche al Salone attraverso una serie di incontri che allego in locandina.

È un'iniziativa nata e realizzata in poco tempo. Un progetto pilota in cui ogni partecipante ha sostenuto le spese in proprio ma con l'appoggio della rete per l'inserimento nelle iniziative. L'auspicio è che si possa ripetere in in maniera più strutturata il prossimo anno.