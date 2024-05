"La Tavola osca di Capracotta-Agnone e la celebrazione dei cereali"

Il libro indaga e traduce la scrittura osca presente nella tavola in bronzo, noto reperto sannitico ritrovato nella metà dell’800 in Alto Molise. La studiosa Paola Di Giannantonio presenta le sue interpretazioni della misteriosa lingua osca incisa nel bronzo, differenti da quelle ritenute ufficiali, sabato 18 maggio alle 18.30, presso la sala della Costituzione a Campobasso.

Frutto di trentennali studi condotti dall’autrice, la traduzione dello scritto sulla tavola osca è pubblicato in versione riveduta e aggiornata, corredata di fotografie di cerimonie ancora presenti in tanti paesi molisani e abruzzesi, che hanno le loro origini proprio nella sacralità della terra sannita. A dialogare con l’autrice la dottoressa in filologia classica Laura D’Angelo, col coordinamento della professoressa Antonietta Aida Caruso.