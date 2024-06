Al via i laboratori di archeologia

TERMOLI. L'Associazione Contrade Termoli Nord organizza 2 laboratori di Archeologia nelle giornate del 12 e 19 giugno 2024 dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni in collaborazione con Memo Cantieri Culturali presso la sede dell'Associazione in via Giovanni Pascoli vicino Caffè dei Poeti.