Quando passano i cinghiali

ACQUAVIVA COLLECROCE. Quando passano i cinghiali, non rimane più nulla. Non servono parole ulteriori per testimoniare il dramma degli agricoltori, basta guardare la foto inviata dal coltivatore Lorenzo Spadanuda al presidente del Movimento agricolo molisano, Ivano Zara, per rendersi conto dei danni immani causati al settore primario.