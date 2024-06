Rubata bici elettrica anche in via Corsica

TERMOLI. Non si placano i furti in città. La nuova emergenza sulla costa, riguarda le bici elettriche, che fanno gola per le loro batterie.

E, infatti, un nostro lettore ci ha da poco segnalato il furto di una bicicletta elettrica in via Corsica, avvenuto ai danni del figlio nella giornata di oggi verso le ore 13.

È una situazione davvero ingestibile per i tanti malcapitati che chiedono maggiori controlli.

Il proprietario si è rivolto a Termolionline, affinché si possa aiutarlo a ritrovare la bici elettrica attraverso questa segnalazione.