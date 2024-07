Borsello ritrovato in via Maratona

TERMOLI. Oggetti smarriti, riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione:

«Martedì sera 2 luglio ho trovato a Termoli questo borsello nero Nike contenente poco più di 13 euro ed uno smartphone Samsung. Era a terra in viale Trieste, angolo via Germania, nelle vicinanze del campo di calcetto (zona via Maratona, cornetteria Mangy). Ho consegnato il tutto alla caserma dei Carabinieri di Termoli».