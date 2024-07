Rubano le chiavi dello scooter dal bauletto

TERMOLI. Rubano le chiavi dello scooter, ma non possono portare via il motociclo, capita anche questo, a Termoli.

«Evento strano che mi è accaduto ieri pomeriggio, 10 luglio: intorno alle 15:30 ho parcheggiato il mio scooter in via Dante, la strada che costeggia la ferrovia e forse per il troppo caldo intorno alle 18:00 mi accorgo di non avere le chiavi del mezzo, allora nel dubbio ritorno nel mio studio e tento una ricerca, nulla. Arrivo dove ho lasciato lo scooter e la sorpresa era che il mezzo c'era ma le chiavi (che con certezza penso di averle lasciate vicino al bauletto) non c'erano più. Insomma il malintenzionato si è rubato le chiavi e non lo scooter, che si accende solo elettricamente tramite la stessa chiave. Se qualcuno di buon senso le avesse trovate potrebbe eventualmente contattarVi o lasciarle al bar dei fratelli Cau in via Pepe. Grazie mille.

PS: aggiungo inoltre che ho chiesto a tutti i commercianti della zona se qualcuno di buon senso avesse ritrovato le chiavi e le avesse rilasciate a qualcuno di loro, niente...»