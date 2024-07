Michele Colabella in ritiro con l'Audace Cerignola

BONEFRO. Uno dei migliori giovani talenti calcistici molisani, Michele Colabella (2003) in ritiro con l'Audace Cerignola (Lega Pro C), che gli ha dato possibilità di misurarsi in palcoscenici importanti, in Lega Pro.

Michele è già da tre giorni in ritiro a San Giovanni Rotondo.

L'Audace Cerignola, società in cerca di talenti a 360°, sta monitorando il ragazzo.