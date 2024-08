Ritrovato borsello pieno di chiavi: ecco dove richiederlo

TERMOLI. C'è qualcuno che ha smarrito un borsello pieno zeppo di chiavi e lo starà cercando disperatamente. Per fortuna, chi l'ha ritrovato si è rivolto all'Emporio della Ferramenta, in via Montecarlo, dove viene custodito dai titolari, pronto a riconsegnarlo.