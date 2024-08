Lo striscione tra "sacro e sostenibile"

PALATA. In attesa di San Rocco, che si celebra il 16 agosto, tra i santi più popolari in basso Molise, c'è chi si affida proprio a lui contro il proliferare degli impianti energetici "rinnovabili", come eolico e fotovoltaico.

«San Rocco proteggi Palata dagli speculatori dell'energia», il messaggio contenuto nello striscione esposto in paese dal Comitato "No Palata 20.1", che protesta contro il progetto di "ovivoltaico".