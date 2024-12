Lavori Enel in alcune zone di Termoli, «Siamo ancora al buio»

TERMOLI. I lavori Enel erano previsti pe oggi, giovedì 5 dicembre, dalle ore 9 alle 17. Ma come ci stanno segnalando molti lettori non è così, perché le zone interessate, riportate nell'immagine in allegato sono ancora al buio. E al momento non si sa quando tornerà la corrente.

"Queste zone sono ancora al buio, molte anziane sole disperate, la corrente non è ancora tornata.

Interpellati i tecnici hanno detto: non riusciamo a farla ripartire attendiamo un gruppo ausiliario che dovrebbe arrivare in un paio d'ore".