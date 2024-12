Addobbi di quartiere in via Belgio

TERMOLI. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 dicembre, nella piazzetta di via Belgio (ex Mercato del pesce), alcuni bambini insieme ai loro genitori, si sono riuniti per addobbare e decorare l'albero collocato dal Comune di Termoli, con materiale di riciclo.

Infatti ogni bambino ha portato da casa palline e nastrini di recupero, dando vita all'albero del quartiere Sant'Alfonso.