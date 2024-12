Più "luce" sulla litoranea verso Rio Vivo

TERMOLI. Giunge una sollecitazione da chi frequenta un luogo che andrebbe oggettivamente valorizzato di più: parliamo della strada litoranea che parte dal porto turistico, costeggia il monumento all’Ora di Termoli e arriva al circolo della Vela.

In effetti, occorrerebbe mettere mano alla pubblica illuminazione, per renderla fruibile sicura, non solo per il periodo estivo e quando c’è l’ora legale, ma durante tutto l’anno.

L’auspicio è che il nuovo impulso dato dal progetto “ciclopedonale”, che ancora non viene concluso, possa implementare punti luce che ora sono davvero oscuri.