"Ai carissimi compagni di avventura del '74"

GUGLIONESI. Un augurio generazionale, a chi nel 1974 ha compiuto (o sta per compiere) 50 anni, quello diffuso da Lucia Lamanda, nostra affezionata lettrice.

«Carissimi compagni di avventura del '74,

ormai l'anno volge al termine, e mi pare doveroso fermarsi a riflettere su questo "strano" e, allo stesso tempo, sorprendente traguardo che abbiamo condiviso: i nostri cinquant'anni. (M vè quasc da chiegn).

Signori cari, possiamo dire a gran voce di essere una delle generazioni che ha attraversato due secoli, che ha assistito alla trasformazione del mondo, alla globalizzazione, cose che da bambini non avremmo mai immaginato potessero accadere. Neppure "Star Trek e Ritorno al Futuro" avrebbero potuto prevedere ciò che i nostri occhi hanno ammirato in questi lunghi cinquant'anni.

Sfido chiunque di noi a non ammettere di aver fatto un bilancio intimo del proprio percorso durante il trascorrere di questo 2024, aver ripercorso mentalmente tutte le tappe fondamentali che ci hanno portato a percorrere strade che probabilmente non avremmo voluto e a quelle che ci hanno portato ad essere ciò e chi siamo oggi.

Molti di noi sono diventati genitori (alcune addirittura nonne, altre lo diventeranno presto), e adesso "annaspano nel grande oceano dell'adolescenza dei propri figli, sperando di non annegare". Altri hanno inseguito carriere, qualcuno spera ancora di trovare il proprio posto nel mondo, ma tutti abbiamo ancora sogni nel cassetto.

Abbiamo imparato a voler bene e riconoscere allo specchio quell'immagine di noi che, a nostro parere, non ci rappresenta fino in fondo, ma che in realtà racconta di noi, della nostra storia, delle nostre vite come nessuno dei migliori scrittori può fare.

Ma, seppure a fatica, cerchiamo di far nostro il concetto di "tempo che passa" come saggezza aggiunta e non inizio della fine. (M'arvè da chiegn). E dunque, è vero: le rughe intorno agli occhi raccontano storie di risate, di pianti e di grandi dolori, di vittorie celebrate e sfide superate. Il corpo asseconda lo scandire del tempo che passa, ma il nostro spirito è lento ad invecchiare! E poi, diciamocelo onestamente, la perfezione è sin troppo sopravvalutata.

Senza le nostre imperfezioni saremmo l'uno la copia dell'altro, e senza i nostri errori non saremmo quelli di oggi. Alla nostra età abbiamo imparato a perdonare, soprattutto noi stessi.

Il 2024, l'anno dei nostri cinquanta, si contraddistingue perché consapevoli di sapere quanta strada abbiamo percorso, di aver imparato a trovare un equilibrio tra responsabilità e sogni, doveri e passioni.

Il mondo davanti a noi ci offre grandi possibilità e, dopotutto, siamo ancora abbastanza giovani per cogliere le nuove opportunità, ma con maggiore responsabilità.

Signori carissimi (se avessi scritto compagni qualcuno avrebbe potuto prenderla male), che questo prossimo 2025 ci trovi preparati ad affrontare nuove sfide, scrivere nuovi capitoli ed esplorare nuovi orizzonti, accompagnati dalla saggezza degli anni, ma dotati di quella scintilla di follia che da sempre ci contraddistingue.

In alto i calici, e brindiamo a noi, classe 1974! A tutto ciò che è stato e a quello che ancora ci aspetta, perché dopo tutto il meglio deve ancora venire!

Con affetto...

P.S. E ricordate: non siamo cinquantenni, siamo cinquanta volte più interessanti di quando avevamo vent'anni!»