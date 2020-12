«Hai visto che bel lavoro abbiamo fatto?», un consigliere regionale dopo la caduta della Lallitto

CASACALENDA. La caduta dell'amministrazione Lallitto non passerà agli annali come una di quelle contese di paese, siamo certi, ma sarà uno strappo istituzionale simbolo di una lacerazione della politica, nel senso più assoluto del termine.

Perché diciamo questo? Le dimissioni dei consiglieri di maggioranza, 3, assieme ad altri 3 di minoranza, hanno provocato una serie di reazioni oltre il comune calendino. Forse perché siamo in pandemia, forse perché la "sindaka", come si è sempre fatta chiamare, voleva rappresentare un qualcosa di nuovo nell'interpretazione del ruolo di primo cittadino.

In ogni caso, come lei stessa ha detto, parliamo di Sabrina Lallitto, quella di ieri «E' stata una giornata lunga...».

Oggi dovrebbe arrivare il provvedimento di commissariamento dell'ente, con la prefettura di Campobasso che andrà a nominare il commissario straordinario che traghetterà il Comune sino alle elezioni della tarda primavera 2021.

«Voglio usare questi minuti prima di lasciare l'ufficio (più o meno alla solita ora), per ringraziare pubblicamente la mia famiglia - per il costante sostegno -, i Sindaci , gli amici, i conoscenti, gli sconosciuti, i sostenitori... tutti... che oggi mi hanno telefonato, mi hanno scritto, sono venuti da me ed hanno persino pianto.

Mi avete fatto sorridere, mi avete dimostrato il vostro affetto, mi avete fatto sentire speciale.

Non so se merito tutto questo, ma vi ringrazio.

Il mio interesse è la democrazia.

Voi siete la mia comunità e ho provato a difendere in nome e per conto vostro i principi e le regole della democrazia.

La democrazia vuole che sia il popolo sovrano e chi oggi ha rassegnato le dimissioni senza aver avuto con me o con gli altri consiglieri un benchè minimo confronto, senza aver partecipato alle riunioni e ai consessi deputati al confronto, oggi non offende me, oggi non manda a casa il Sindaco, oggi tradisce la fiducia che la comunità aveva riposto in loro - maggioranza e opposizione.

Il popolo sceglie il Sindaco ed ha il diritto sacrosanto di esaminarlo per 5 anni. Questo è stato un attacco alla democrazia e non a me.

La comunità è stata tradita.

Non ho mai raccontato le trame di palazzo perchè io ne sono sempre voluta stare lontana. Io odio le filiere politiche, odio il sistema che ha governato e ci ha portato a tanta povertà, economica e culturale.

Però questa di oggi, ve la devo raccontare.

Ad ora di pranzo, ancora increduli per le scelte dei consiglieri dimissionari, due dei miei consiglieri fidati sono andati da uno di loro a chiedere spiegazioni e ragioni (visto che non ce ne sono state mai); mentre parlavano dei problemi personali e non riferibili alla mia amministrazione, il consigliere è stato raggiunto da una telefonata di un Consigliere Regionale che, non sapendo ovviamente della presenza degli altri due, con voce squillante e gioiosa diceva - e cito testualmente - : " Hai visto che bel lavoro che abbiamo fatto?"

Beh, ti rispondo io caro consigliere regionale in carica...

Il bel lavoro che avete fatto è quello di far commissariare il nostro amato comune; di fermare i progetti a cui stavamo lavorando, di bloccare le attività culturali e sociali su cui stavamo investendo; avete lasciato sola una comunità che mai come ora aveva bisogno di essere sostenuta; avete impedito che si organizzassero campagne di prevenzione e formazione; avete sospeso i servizi; avete congelato ogni cosa, primo tra tutti il cuore di chi ama Kalena davvero.

E tu dici di amare il territorio, te l'ho sentito dire e scrivere...anzi, ne hai fatto bandiera e vanto, di cotante parole, caro Consigliere/a Regionale.

Avete fermato la nostra progettazione, e mortificato tutti gli sforzi, non solo miei e dei consiglieri...ma di una squadra di dipendenti che ha dato anima e cuore per stare al passo con il mio desiderio di fare... senza mollare un secondo, senza giorni di riposo, senza guardare l'ora.

Una volta, ero sindaca da pochissimi giorni, un Assessore Regionale mi disse: Compi il tuo dovere con onore e non mettere mai il tuo interesse davanti a quello della gente, perchè se succederà, in quel momento, avrai perso il vero senso della tua missione e il rispetto per lo Stato.

Ho fatto esattamente questo.

Ho messo l'interesse della comunità prima di ogni cosa, anche di me stessa.

Ho scelto la democrazia, la legalità, la trasparenza, l'informazione, la comunicazione, la condivisione.

Ho scelto di investire in un futuro diverso, distaccato, ragionevole, sostenibile, capace di dare speranza, scevro da ogni condizionamento disonesto.

Sono stata pugnalata come Giulio Cesare...

(si vabbè il paragone è azzardato, lo so)

...ma a differenza di Giulo Cesare io sono Viva...

e mi sento viva più che mai!

Inizia un nuovo percorso di condivisione...

Di progetti, di idee, di futuro... con chi avrà voglia di vedere ripartire davvero questa terra, con chi ha ancora fiducia nelle potenzialità di questo terriotorio, con il sostegno di chi ancora crede nella democrazia e nel rispetto della volontà sovrana dei cittadini.

E soprattuto con chi e per chi si fida ancora del mio lavoro.

Nel frattempo, a tutti quelli che mi hanno inviato richieste d'amicizia (che non posso più accettare e mi dispice), messaggi etc, voglio dire che continuerò a scrivere come ho sempre fatto di ogni cosa mi interessa e che ritengo possa interessare chi ha il piacere di leggermi.

Se continuerete a scrivermi, io vi risponderò.

Tutto quello che ho fatto con la mia squadra è agli atti...

Ma non sono gli atti o il numero di provvedimenti o i soldi che si investono che fanno di un amministratore un bravo amministratore.

Il giudizio sul mio operato lo rimetto a voi.

Così come rimetto a voi il giudizio su chi oggi tradisce la comunità.

Io non ho intenzione di mollare!

Grazie di cuore a tutti».