L'avvocato Carmela Minchillo assessore esterno nella giunta Bellotti a Guglionesi

GUGLIONESI. Risolta la vicenda delle quote rosa in Giunta a Guglionesi. A seguito delle dimissioni dalla carica assessorile (in data 17.12.2020) dell'assessore Michele D'Anselmo, con decreto n. 22 (28 dicembre 2020) il sindaco di Guglionesi, avvocato Mario Bellotti, ha nominato l'avvocato Carmela Minchillo assessore esterno della Giunta comunale, con delega delle seguenti funzioni: Politiche Sociali, Politiche Abitative, Minori e Terza Età, Politiche per la Salute.