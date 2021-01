«I risultati dell'Unione dei Comuni Basso Biferno sono stati inferiori alle aspettative»

CAMPOMARINO. Arriva la replica di Antonio Saburro, assessore della giunta Silvestri a Campomarino, al presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, Raffaele Primiani. «Con riferimento alla replica del Presidente dell’Unione dei Comuni Primiani riportate da questo giornale in data 08.01.2012, desidero fare alcune precisazioni, innanzitutto per rimarcare l’assenza nel mio intervento di volontà polemiche o di attacco personale, e ribadire il rispetto dovuto al lavoro svolto dagli amministratori unionali, sia politici sia tecnici.

È un dato di fatto, però, che i risultati amministrativi dell’Ente non siano stati all’altezza delle aspettative.

Già alla data del 24 gennaio 2005, quando in consiglio comunale approvammo il nuovo statuto dell’unione dei comuni, il sottoscritto insieme agli altri componenti di minoranza, manifestarono la contrarietà all’adesione per la diversità e le particolarità di Campomarino rispetto a tutti gli altri comuni facenti parte dell’Unione.

Questo mio pensiero, seppur con il tempo mi sono trovato a ricoprire la carica di presidente del consiglio dell’ente e di consigliere, non l’ho mai modificato negli anni.

L’idea di una possibile fuoriuscita, o di una riduzione a 5 comuni, senza una vera svolta, era maturata già anni prima da parte del consiglio comunale di Campomarino, sin dalle precedenti amministrazioni Cammilleri.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, Campomarino versa all’Unione dei Comuni poco meno di un terzo dell’intero importo dell’appalto, pertanto l’attenzione che riceve è commisurata a tale contribuzione ed è prevista dal bando e dal capitolato, coerentemente con l’indice demografico e con le criticità operative del lido balneare nei mesi estivi.

L’unione tra comuni è sicuramente un’idea che per quel che mi riguarda non va abbandonata per una presa di posizione politica o per un preconcetto, ma alla luce dei risultati è opportuno che venga ripensata, magari immaginando l’adesione di territori più omogenei al nostro, per garantire servizi ai cittadini più efficienti ed economici. Per quanto riguarda i servizi in essere,continueremo ad avere un rapporto di leale collaborazione».