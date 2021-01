Castello di Gerione, Robert Caporicci nuovo presidente dell'Unione dei Comuni

PROVVIDENTI. Robert Caporicci è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni “Castello di Gerione”. Nella riunione dell'Unione del 12 gennaio tenutasi a Provvidenti, con la presenza dei Sindaci Pellegrino Nino Ponte (Montorio nei Frentani), Domenico Antonio Colasurdo (Morrone del Sannio), Orazio Civetta (Ripabottoni), Piero Tozzi (Casacalenda),Robert Caporicci (Provvidenti) e di amministratori,è stato discusso e approvato il bilancio per gli anni 2020-2022.

E' stato nominato il nuovo Presidente dell'Unione Robert Caporicci, che si è così espresso: «L'obiettivo dell' Unione e la condivisione e la cooperazione dei territori nella gestionedei servizi per ilrisparmio e l'ottimizzazione. Sì annunciano iniziative anche nel settore delle comunità energetiche. Grazie alla conversione in legge del Decreto Milleproroghe sono state introdottele comunità energetiche rinnovabili, ovvero associazioni tra cittadini attività commerciali o imprese che decidono di unire le forze per dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. La legge è un importante passo in avanti verso uno scenario energetico basato sulla generazione distribuita che porterà allo sviluppo di energia a chilometro zero e di reti intelligenti o smart grid».

Il nuovo presidente ringrazia l'uscente Nino Ponte, sindaco di Montorio nei Frentani per il lavoro svolto in questi anni