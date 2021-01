Di Pietro boccia il Governo Conte: «Si deve tornare alle urne»

TERMOLI. Per quanto non voglia più esprimersi localmente sulla politica molisana, tanto meno spendersi in prima persona, Antonio Di Pietro resta sempre un ospite mai banale nei salotti politici in tv, come "L'aria che tira" di Myrta Merlino, su "La 7". In collegamento da remoto, l'ex Pm simbolo di Mani pulite e già Ministro due volte nei Governi di centrosinistra, ha chiarito subito il suo pensiero: «Si deve andare alle urne, il Governo e il Parlamento non rappresentano la volontà popolare». Per Di Pietro nessuna delle esperienze di premiership di Conte sarebbe mai dovuta partire.