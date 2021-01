Trasporti pubblici e sicurezza degli studenti, il centrosinistra dem torna all'attacco

TERMOLI. E' l'argomento di questi giorni, il nodo dei trasporti pubblici. I consiglieri comunali di opposizione dei gruppi Pd e VotaxTe tornano all'attacco.

«Purtroppo a distanza esatta di tre mesi (19.10.2020) dal nostro intervento sulla problematica del sovraffollamento degli autobus urbani, che ogni mattina trasportano gli studenti dal terminal agli istituti scolastici della città, senza rispettare il limite max di capienza fissato per contrastare la diffusione del virus covid-19 e sull’assoluta mancanza di controlli presso il Terminal degli autobus per evitare gli assembramenti, ci troviamo costretti nostro malgrado a dover ritornare sull’argomento.

Lo scorso 19 ottobre 2020 viste le numerose criticità segnalate dagli studenti e dai cittadini, legate al trasporto pubblico locale, abbiamo protocollato un’interrogazione con cui chiedevamo al sindaco di centrodestra Roberti se era intenzione dell’amministrazione comunale implementare il servizio di trasporto urbano con ulteriori mezzi ed anche con bus cosiddetti turistici soprattutto negli orari di entrata ed uscita degli alunni dalla scuola e se e quali controlli erano stati attivati per verificare il rispetto della normativa anticovid nel settore del trasporto urbano e nei pressi del Terminal Bus. Purtroppo, oltre a non aver ricevuto alcuna risposta dal sindaco (come sempre), lunedì mattina con la riapertura delle scuole, abbiamo potuto constatare come a distanza di tre mesi nulla è cambiato, si continuano a registrare situazioni di assembramento nei pressi del Terminal Bus di Termoli e sovraffollamento sugli autobus stessi, mettendo a rischio la salute dei numerosi studenti che devono utilizzare i trasporti pubblici per andare a scuola. Si sperava che l’amministrazione comunale, nel periodo di chiusura delle scuole e di attivazione della didattica a distanza, disposte dal Governo giallo rosso per contrastare ed arginare la diffusione del virus, si adoperasse per implementare il numero degli autobus e/o delle corse, così da garantire agli studenti sicurezza e tranquillità nel tragitto casa-scuola.

Siamo vicini agli studenti e alle loro famiglie, che stanno denunciando in questi giorni le preoccupazioni ed i timori legati alla mancanza di sicurezza nei trasporti, tornando a sollecitare a gran voce un intervento del Sindaco per risolvere definitivamente i problemi segnalati ed evitare che si debba tornare ad un nuovo Dpcm che costringa i ragazzi a non poter andare a scuola. All’uopo abbiamo presentato una nuova interrogazione, sperando questa volta di avere un riscontro più che a parole con in fatti. Di seguito il testo dell’interrogazione:

Al Sig. Sindaco del Comune di Termoli

Ing. Francesco Roberti

E p.c. Al sig. Presidente del Consiglio

Avv. Annibale Ciarniello

E pc all'Ill.mo Prefetto di Campobasso

Dott.ssa Maria Guia Federico

Termoli, 21.01.2021

I sottoscritti consiglieri comunali

PREMESSO CHE

In data 19 ottobre 2020 i sottoscritti consiglieri comunali protocollavanoun’interrogazione con cui, evidenziate le criticità legate al traporto pubblico locale negli orari di entrata e di uscita dalle scuole e gli episodi di assembramento nell’area del Terminal bus, chiedevano al Sindaco se intendevaimplementare il servizio di trasporto urbano con ulteriori mezzi ed anche con bus cosiddetti turistici soprattutto negli orari di entrata ed uscita degli alunni dalla scuola e se e quali controlli erano stati attivati per garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti-covid sia sugli autobus che nell’area del Terminal Bus;

lI Sindaco non ha mai dato risposta alla già menzionata interrogazione;

lunedì mattina 18 gennaio con la riapertura delle scuole ci si è accorti con grande amarezza di come, a distanza di tre mesi, nulla sia cambiato, in quanto si continuano a registrare situazioni di assembramento nei pressi del Terminal Bus di Termoli e sovraffollamento sugli autobus stessi, mettendo a rischio la salute dei numerosi studenti che devono utilizzare i trasporti pubblici per andare a scuola;

CONSIDERATO CHE

ATTESO CHE

Gli studenti hanno denunciato a gran voce tali criticità e manifestato le loro preoccupazioni, che sono pienamente condivisibili.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

INTERROGANO NUOVAMENTE IL SINDACO PER SAPERE

Se e quali misure ed interventi sono stati adottati dall’amministrazione comunale dal mese di ottobre 2020 ad oggi per rendere più sicuro il traporto scolastico locale;

Qualora non sia stato fatto nulla se è intenzione dell’amministrazione, visto il persistere della problematica del sovraffollamento sugli autobus, implementare il servizio di trasporto urbano con ulteriori mezzi ed anche con bus cosiddetti turistici soprattutto negli orari di entrata ed uscita degli alunni dalla scuola;

Se e quali controlli l’amministrazione comunale ha effettuato sinorao intende effettuare per garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti-covid sia sugli autobus che nell’area del Terminal Bus, viste le persistenti criticità da più parti denunciate.

Nel ringraziarvi sin d’ora, gradiremmo avere una risposta nella immediatezza.

I Consiglieri Comunali del Centro sinistra di Termoli

PD

Angelo Sbrocca

Oscar Scurti

Manuela Vigilante

VotaxTe

Andrea Casolino”