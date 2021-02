Screening gratuiti e Covid a Termoli, Forza Italia replica alla Chimisso

TERMOLI. Il gruppo consiliare di Forza Italia ha inteso replicare alla nota inviata alla stampa dal segretario cittadino del Partito Democratico Maria Chimisso.

“In riferimento alla ricorrente “Campagna di sensibilizzazione” da parte del Pd a voce della sua segretaria Maricetta Chimisso occorre evidenziare quanto segue: Lo screening a cui si riferisce la segretaria Dem viene promosso dall’Asl 2 “Lanciano-Vasto-Chieti” effettuando tamponi antigenici per tutti coloro che vogliono volontariamente sottoporsi dai 6 anni in su. Tale campagna viene effettuata dunque dall’Asl e non dal Comune di Chieti a guida Pd come vorrebbe far sembrare la signora Chimisso e nulla ha a che vedere con eventuali emendamenti o proposte di consiglio comunale. Tale screening è già stato fatto anche dall’Asrem molisana su tutta la Provincia di Campobasso, coinvolgendo la scorsa estate il Comune di Termoli.

Probabilmente alla Chimisso tali circostanze sono sfuggite o forse era ancora in vacanza. Lo scopo era sensibilizzare i tanti giovani prima della ripresa delle attività scolastiche e verificare quale fosse la situazione epidemiologica sul territorio. Infatti è bene ricordare che prima dell’avvio del corrente anno scolastico la Regione Molise, il 24 agosto scorso, ha avviato il Programma di screening relativo all’effettuazione, su base volontaria, di test sierologici sul personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli istituti di istruzione e formazione del Molise. Inoltre a Termoli, il 3 ottobre scorso è stata promossa anche la campagna “Movida covid free”riservata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. In quell’occasione si sottoposero allo screening 498 persone, tre risultarono positive.

A poco può servire la comunicazione per chi vuole essere sordo ma la Chimisso, nonostante la sua innata inclinazione alla comunicazione, mistifica i fatti salvo poi fare brutte figure quando puntualmente mente sapendo di mentire. E’ opportuno evidenziare che anch’ella ricopre un doppio ruolo, segretaria Dem e dirigente scolastico; in quest’ultima veste dovrebbe sapere che anche lei ha l’onere di svolgere una campagna di sensibilizzazione ai tanti studenti che il pomeriggio affollano le piazze e le strade del centro. Risulta del tutto evidente che, dai risultati ottenuti, la comunicazione fa poco breccia nei cuori dei tanti giovani. Per il futuro si invita ad una maggiore onestà intellettuale al fine di dare le giuste informazioni ai tanti studenti che in questo momento difficile avrebbero bisogno, soprattutto da parte degli adulti, di punti di riferimento credibili per affrontare in maniera incisiva questa pandemia”.