ROMA. Dai responsabili agli irresponsabili: Italia Viva fa saltare il tavolo politico durante le consultazioni per un possibile Conte ter assieme a Movimento 5 Stelle, Pd e Leu.

Fallisce miseramente la missione esplorativa del presidente della Camera dei Deputati Fico e parallelamente a uscirne con le ossa rotta oltre alla credibilità della classe politica nostrana è anche l’esperienza di Governo di Conte. Domani alle 12 il Capo dello Stato ha convocato Draghi.

Nel discorso alla nazione, Mattarella ha ribadito che l’unica possibilità di Governo era quella della maggioranza Conte bis, la verifica ha dato esito negativo. Due strade: dare immediatamente vita a un nuovo Governo per fronteggiare le gravi emergenze del Paese, ovvero immediate elezioni anticipate. Il lungo periodo di campagna elettorale e attività ridotta in un momento cruciale hanno consigliato al Presidente della Repubblica di ricorrere alla formazione di un nuovo Governo incaricando una figura di alto profilo, cioè l’ex presidente della Bce.