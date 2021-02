"Draghi tutti? Io no", la posizione critica della pentastellata Daniela Decaro

TERMOLI. Duri e puri i componenti del Movimento 5 Stelle di Termoli, dopo l’intervento di Nick Di Michele, abbiamo quello della vicepresidente del Consiglio comunale, Daniela Decaro, critica a dir poco sul fronte del “Draghi tutti”.

«Una morte lenta, è risaputo che i veleni possonoessere mortali. L'avvelenamento puòessere il risultato di una disattenzione fatale o di un errore che fa scambiare per una sostanza innocua, un veleno potentissimo o l'epilogo di un più o meno macchinoso e ben costruito raggiro. E se Socrate preferì la cicuta, Lucrezia Borgia per avvelenare le sue vittime, predilesse un anello cavo riempito con una polvere a base di arsenico. Che dire più del cianuro, utilizzato nella seconda guerra mondiale e nel più famosomassacrodi Jonestown. Ma tra i tanti potentissimi veleni uno soloha il primato indiscutibile: “La politica”.

Come una mantide religiosa si fa accarezzare per poi decapitare e ingoiare il maschio dopo aver copulato, così la politica ti ammalia, ti convince, ti divora.

Ma io ho un ticket con su scritto: Libertà, dignità,coerenza.

Un antidoto che tutti possiamo utilizzare se lo vogliamo davvero.

La confusione fa da sovrana e a beneficiarne sono i soliti noti, con la complicità della memoria corta di molti connazionali.

Già, perché noi ci inquietiamo, sbraitiamo, vogliamo aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno ma poi ci accomodiamo su pensieri perversi che ci dicono :" Il programma, realizziamo il programma se facciamo parte della forza di Governo"!

Ma chi vogliamo prendere in giro?

La Costituzione Italiana sancisce per lo Stato italiano la forma di governo parlamentare, quindiil Governo dipende ed è sostenuto dalla maggioranza parlamentare. Ciò posto, nell'attuale scenario politicola maggioranza (si fa per dire) da chisarebbe rappresentata? Pd, Leu, M5s, Iv, Forza Italia? Io la chiamerei LA grande ammucchiata. Un Governo politico già lo avevamo, supportato da un Comitato Tecnico Scientifico che in un certo senso rappresentava il cosiddetto Governo ombra dotato di tecnicismo.

Penso agli ideali del Movimento, alle battaglie, ai banchetti fatti per stradaper revocare le concessioni autostradali ai Benetton, per la riforma della giustizia, per la sanità,per l'acqua pubblica, per il sostegno al reddito dei meno abbienti . Pensate davvero che forze politiche così diverse una volta al potere ci consentiranno di realizzare il nostro programma?

Non prendiamoci in giro.

Possiamo tentare di conservare il lavoro sin qui svolto e non sarebbe poco, dicono alcuni, ma qual è il prezzo da pagare, rispondo io?

Il 2023 data della naturale scadenza del mandato elettorale è alle porte e pensare di risolvere con un colpo di bacchetta magica tutti i problemi è da folli.

La politica torni nel suo alveo.

La palla passi al Popolo .

I principi e gli ideali non sono in svendita».