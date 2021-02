«Voterò a sfavore di Mario Draghi sulla piattaforma Rousseau», il dissenso a 5 stelle

TERMOLI. Attenzione tutti all'esito del voto sulla piattaforma Rousseau riguardo la scelta di sostenere o meno il Governo Draghi e di farne anche parte. I quesiti non sono ancora definiti, ma il ventre pentastellato non è così compatto.

«Ma davvero vogliamo far gestire la crisi economica, sanitaria e politica ad un esponente dell'alta finanza internazionale come Draghi?» E' quanto afferma il portavoce in Consiglio comunale a Termoli Antonio Bovio, che segue la linea dura e pura indicata già dai colleghi Nick Di Michele e Daniela Decaro.

«È mai possibile che si decida la fine di un governo eletto dal popolo e al suo posto si chiama un economista, un tecnico, per mettere a posto le cose, per sollevarsi la coscienza dalle responsabilità del fallimento politico, dall'incapacità di chiedere sacrifici per paura di perdere consensi?

Quando la finanza gestisce la res publica, sostituendosi al ruolo della politica, e più volte lo ha fatto in passato, la storia ce lo insegna, allora significa che la politica ha fallito. Significa, che il popolo che è sovrano ha perso la sua sovranità.

È per questo motivo, perché credo nel valore della politica, espressione di democrazia, che voterò a sfavore di Draghi sulla piattaforma Rousseau. Ad maiora.