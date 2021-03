Sanità molisana in crisi, Di Pardo si sfoga: «Chi è senza peccato scagli la prima pietra»

PETACCIATO. Volano gli stracci sull’emergenza sanitari nel Molise e per il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo (anche presidente del Cosib), «Chi è senza peccato scagli la prima pietra». «Lo spettacolo triste che sta andando ii scena e che vede come attore protagonista l’intero Consiglio regionale del Molise è denso di spot sui sociali per smarcarsi dalla gestione della pandemia, silenzi assordanti, soluzioni e proposte (di chi in passato ha fatto a pezzi il sistema sanitario regionale. Urla da parte di chi non è riuscito a far intervenire il Governo, pur avendo quattro (una volta 5, ndr) rappresentati parlamentari, tutti con un unico malcelato obiettivo: restare a galla! Ora basta, la misura è colma. La salute dei nostri cittadini, non può essere adottato a terreno di scontro politico teso ad ottenere qualche punto in più nei sondaggi. La tutela della salute non può contemplare partigianeria alcuna, ma solo azioni I sindaci, prima (e in troppi casi unica) interfaccia a cui i cittadini si rivolgono, hanno bisogno di risposte concrete ed esaurienti da fornire e a tal proposito ritengo auspicabile continuare in una mobilitazione mista a proposte, che funga da stimolo ai decisori ultimi. I protagonisti del triste spettacolo, nel frattempo, facessero (tutti) silenzio e convocassero un assise permanente in grado di partorire soluzioni sostenibili e di immediata realizzazione».