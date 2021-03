«Mena che pena: quanto vale una firma? Zero! Ora in Giunta anche Pippo, Pluto e Topolino»

CAMPOBASSO. Ironico come sempre, il segretario regionale dem Vittorino Facciolla paragona la Calenda (ma anche Mazzuto e Marone) ai personaggi Disney e non solo...

«Mena che pena! Quanto vale una firma? Zero. È durato meno di un pomeriggio il sostegno di Filomena Calenda alla mozione di sfiducia a Toma. È bastato che lui tornasse da Roma e le proponesse un assessorato per farle cambiare idea. Proprio lei, la pasionaria che una settimana fa piangeva accorata e si struggeva per la sorte dei molisani e si dichiarava pronta a tutto (pure a tornarsene a casa) pur di cacciare Toma. Ma le passioni della Calenda evidentemente sono sensibili alle offerte e, il nostro presidente che in 3 anni non è stato capace di assumere una sola decisione, ecco che si trasforma in Speedy Gonzalez (molto speedy e poco Gonzalez) e al volo decide di sbattere fuori Michele Marone (dimostrando quanto tenesse a lui e alla Lega) e di accontentare la Calenda. E questo Consiglio regionale non smette di umiliare tutti noi e i molisani che sono i veri sconfitti da questa politica che non ha più niente del valore reale della politica e che assomiglia sempre di più ad un film tragicomico. E Toma si rivela ogni giorno più misero e pronto a tutto pur di rimanere incollato a quella poltrona. Ormai dopo Mazzuto, Marone e Calenda ci aspettiamo le nomine in Giunta per Pippo, Pluto e Topolino».