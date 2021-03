Lega fuori da governo regionale, Ciarniello: «Ennesimo tentativo di escludere Basso Molise»

TERMOLI. La decisione del Presidente della Regione Molise Donato Toma circa l’esclusione della Lega (con Michele Marone) dal Consiglio Regionale continua ad avere strascichi politici con il partito (la Lega ndr) che non transige sulla scelta. A parlare, oggi, è il presidente del consiglio comunale di Termoli ed esponente Lega Annibale Ciarniello.

«Il gruppo consiliare Lega al comune di Termoli esprime tutto il suo disappunto rispetto alle scelte operate dal dott. Donato Toma e ciò che resta della sua maggioranza prendendo ovviamente le distanze da questo modo di fare politica soprattutto in questo periodo storico ove l'emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova l'intero territorio nazionale.

Precisiamo che non ci appassionano le poltrone e sebbene abbiamo da sempre apprezzato le grandi doti politiche e umane del collega Michele Marone, riteniamo che la sostituzione dell'assessore regionale rappresenti l'ennesima operazione volta a tagliare fuori dal governo regionale la giusta rappresentatività del territorio bassomolisano e termolese.

Si ricorda che il centrodestra sia a livello locale che regionale ha vinto le elezioni grazie soprattutto a tutti gli elettori della Lega che hanno creduto nel suo progetto e nelle persone che si sono da sempre spese per portare avanti gli interessi della collettività.

Continueremo, anche senza una presenza fisica in regione, a tutelare gli interessi dei cittadini e a questo punto controllare e stigmatizzare le attività regionali non in linea con il nostro programma elettorale e i nostri principi».