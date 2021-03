Parte la consultazione della base dem voluta dal neo segretario Enrico Letta

TERMOLI. Prende il via, nei Circoli della Federazione del Basso Molise, la Consultazione lanciata dal neo segretario Enrico Letta durante l’Assemblea nazionale del Partito Democratico. Un momento di incontro e confronto all'interno dei circoli per elaborare una sintesi tra i punti del documento nazionale e le proposte di militanti e iscritti che animano la politica dal basso. Di seguito il calendario con i vari appuntamenti: debutto questa sera a Termoli; quindi: domani alle ore 18; circolo di Guglionesi. Mercoledì 24 marzo ore 18,30 - Circoli di Santa Croce di Magliano, Montecilfone, Acquaviva Collecroce, Colletorto, Palata, Tavenna, Rotello, Montefalcone nel Sannio e Roccavivara, giovedì 25 marzo ore 16,30 - circolo di Portocannone; giovedì 25 marzo ore 17,30; circolo di Ururi; giovedì 25 marzo ore 19, Circolo di Montenero di Bisaccia; venerdì 26 marzo ore 18,30 - Circolo di Larino. Sabato 27 marzo ore 18 - Circolo di San Martino in Pensilis. Domenica 28 marzo ore 18 - Circolo di Campomarino. Sarà un'occasione per far emergere idee, proposte e iniziative sul rilancio e sulle priorità del Partito Democratico, a partire dai territori, dalle periferie e dagli iscritti.