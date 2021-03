CAMPOBASSO. Che faranno oggi i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Aida Romagnuolo e Michele Iorio?

A sentire Iorio - intervistato poco fa dal direttore di TeleRegione Pierluigi Boragine, che ringraziamo per il contributo - entrambi voteranno la sfiducia a Toma. Ma che riverbero avrebbe questa scelta, o meglio, la conferma della scelta già fatta la scorsa settimana, nei rapporti con Fdi?

Entrati nel partito dopo essere stati eletti in altre liste, i due rappresentanti istituzionali del partito meloniano hanno sposato evidentemente la linea di dissenso già espressa dal coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, che si è andata via via esacerbando, specie dopo la nomina ad assessore dell’ex sottosegretario alla Giunta regionale Quintino Pallante.

Una legislatura, quella attuale, che vede distante Fdi, come partito, da Palazzo Vitale, ragion per cui la mozione di sfiducia su cui i due consiglieri ormai di ex maggioranza hanno apposto la loro firma, è stata il sigillo di questa distanza politica.

Nelle ultime ore c’è stato un vibrante confronto nell’ambito Fdi, andato in scena ieri, nel pomeriggio e in serata, sia su base regionale, che con l’interlocuzione nazionale.

Non ci sarebbero stati diktat, come quelle del ritiro della firma, ma potrebbero esserci conseguenze, nel caso di un voto a favore della sfiducia, che peraltro si annuncia pure sterile, dopo il dietrofront di Filomena Calenda, da dissidente ad assessore… nel giro di poche ore.

Vedremo quale sarà la linea che passerà, poiché l’interpretazione dell’intervento romano non è omogenea, in base a quanto abbiamo sondato.

Resta un problema di fondo, ed è quello che una volta, i partiti dettavano la linea d’indirizzo degli eletti negli enti ai vari livelli, oggi sono coloro che siedono sugli scranni a fare il bello e il cattivo tempo, balcanizzando così le istituzioni, ma è una riflessione che prescinde dallo scenario da cui prendiamo spunto per proporla ai lettori.